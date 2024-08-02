Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний пройдет на Кубани

Профилактические мероприятия в регионе пройдут с 5 по 11 августа.

Всего в Краснодарском крае работают 12 региональных сосудистых центров и 6 первичных сосудистых отделений.

Специализированную и высокотехнологичную помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Все больные с инфарктами и инсультами, согласно маршрутизации, при наличии медицинских показаний, минуя приемное отделение близлежащей медицинской организации, автомобилями скорой медицинской помощи доставляются в межрайонные сосудистые центры.

В течение последних двух лет в РСЦ Краснодарского края широко проводятся операции тромбэкстракции, пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения, которые позволяют снизить смертность от болезней системы кровообращения.

Кроме того, для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения проводится тромболитическая терапия, которая снижает инвалидизацию, больничную летальность пациентов. За пять лет объем терапии вырос на 5,2%.

Также на Кубани функционируют 9 отделений реабилитационного лечения для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, в том числе, более 270 коек для прохождения 2 этапа реабилитации пациентов после инсульта.

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