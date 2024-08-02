День здоровья пройдет 3 августа в Красноармейском районе

Профилактическая акция состоится 3 августа в станице Полтавской в центральной районной больнице на улице Просвещения.

Мероприятие пройдет с 8:00 до 17:00. Местные жители смогут измерить артериальное давление, проверить зрение и работу сердца, сделать экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови, эхокардиографию, флюорографию и маммографию.

В ЦРБ в этот день будут работать терапевт, офтальмолог, кардиолог, невролог, оториноларинголог, а также хирург и травматолог.

С начала года на Кубани провели уже 30 подобных мероприятий. В них поучаствовали порядка 100 тыс. жителей и гостей края, сказал главный внештатный специалист минздрава региона Андрей Сахаров.

Для обследования потребуются паспорт и полис ОМС, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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