Неделя профилактики повышения артериального давления стартует с 15 мая на Кубани

Мероприятия в рамках Недели профилактики повышения артериального давления пройдут в городах и районах Краснодарского края с 15 по 21 мая.

В Щербиновский район выезд специалистов состоится 15 мая в рамках проекта «Кубань против рака». Комплекс скриннинговой диагностики «Маршрут здоровья» проведет прием пациентов в Краснодаре 15 и 19 мая.

С 16 по 18 мая специалисты краевой больницы № 1 будут работать в Апшеронском районе в рамках проекта «Диспансеризация». Также в эти дни запланирован выезд комплекса скриннинговой диагностики «Маршрут здоровья» в аэропорт Краснодара.

Школу здоровья на тему профилактики факторов риска развития артериальной гипертонии организуют 17 мая. На 18 мая намечены физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро», профилактический проект «ПРОдиабет» в Белореченском районе и акция «Кубань — край долгожителей» в Отрадненском районе.

«День здоровья» проведут в поликлиническом отделении Апшеронской районной больницы 20 мая.

В рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в прошлом году приобрели 23 единицы медоборудования. В текущем году планируют закупить еще 10 единиц оборудования, в том числе тяжелого, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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