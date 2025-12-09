Неделя профилактики курения проходит в Краснодарском крае

В рамках недели профилактики курения на Кубани проводят лекции и акции, посвященные борьбе с потреблением никотина.

Медицинские учреждения региона привлекают внимание к смертельно опасной привычке и проводят различные мероприятия с участием специалистов профилактического проекта «Кубань против рака» и мобильного центра скрининговой диагностики «Маршрут здоровья».

Специалисты делятся информацией как с активными, так и с пассивными курильщиками.

«Нет безопасной формы курения. Курение вредит не только самому человеку, но и окружающим. Существует 2 вида пассивного курения: когда курит кто-то рядом и вторичное курение, когда человек заходит в прокуренное помещение и касается предметов. Это тоже наносит вред», — отметила доцент кафедры превентивной медицины и новых технологий здоровьесбережения Виктория Бондина.

Подробную информацию о программе недели профилактики можно найти на сайте министерства здравоохранения региона.

