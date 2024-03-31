Неделя продвижения здорового образа жизни стартует 1 апреля в Краснодарском крае

Тематическую неделю здоровья проведут к предстоящему Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля.

«Неинфекционные заболевания в 70% случаев являются причиной преждевременной смерти, поэтому укрепление здоровья — одна из основных задач здравоохранения. Ее важным аспектом является здоровый образ жизни», — отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике кубанского минздрава Андрей Сахаров.

Так, акции стартуют с начала недели.

1 апреля — акция «Кубань против рака» в Кавказском районе.

2 апреля — в Павловском районе будет работать мобильный комплекс краевой станции переливания крови.

2 – 4 апреля — в Славянском районе будет работать мобильный комплекс «Диспансеризация».

3 апреля — в Краснодаре проведут занятие «Школы здоровья».

4 апреля — в поселке Ильском будет работать мобильный комплекс краевой станции переливания крови.

4 апреля — в Краснодаре пройдет физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро на Кубани».

4 апреля — профилактическое мероприятие «Кубань — край долгожителей» в Павловском районе.

5 апреля — выезд в рамках Всероссийского проекта #ДоброВСело в Динской район.

6 апреля — в Калининском районе будет работать мобильный комплекс краевой станции переливания крови.

6 апреля — в Успенской ЦРБ пройдет тематический День здоровья.

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