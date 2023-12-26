Детскую поликлинику построили в микрорайоне Гидростроителей Краснодара

Средства на строительство выделили из бюджета края. Трехэтажное здание на 300 посещений в смену построили на проспекте имени Писателя Знаменского, 3. Объект уже получил заключение о соответствии требованиям проектной документации.

Площадь нового медучреждения в микрорайоне Гидростроителей — 6,44 тыс. кв. м. В здании находятся кабинеты УЗИ, рентгенологии, эндоскопии, помещение с галокамерой, а также лаборатория. В поликлинике будут работать доктора разных направлений — педиатры, хирурги, аллергологи, кардиологи, ревматологи. Также для занятий ЛФК выделили залы. Помимо этого, в здании будет и актовый зал, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», детскую поликлинику в ГМР Краснодара откроют к 1 марта 2024 года.