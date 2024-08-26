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Неделя продвижения здорового образа жизни среди детей стартовала на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nedelya-prodvizheniya-zdorovogo-obraza-zhizni-sredi-detej-startovala-na-kubani
Неделя продвижения здорового образа жизни среди детей стартовала на Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Неделю продвижения ЗОЖ проведут с 26 августа по 1 сентября в Краснодарском крае. 

В рамках акции в Краснодаре до 30 августа будет работать мобильный центр скрининговой диагностики «Маршрут здоровья».

Кроме того, в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики краевого центра 28 августа проведут лекцию «Школы здоровья».

Физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро на Кубани» пройдет 29 августа на площадке по улице Зиповской, 31. Также в Краснодаре 30 августа проведут акцию «Кубань против рака», в Кущевском районе 31 августа пройдет традиционный тематический День здоровья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 

Мобильный комплекс краевой станции переливания крови будет работать:

  • 29 августа — в Усть-Лабинском районе,
  • 31 августа – в Северском районе.

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