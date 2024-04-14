Неделя популяризации сдачи крови стартует с 15 апреля в Краснодарском крае

Мероприятия приурочили к национальному Дню донора, который отмечают 20 апреля.

Неделя популяризации сдачи крови пройдет на Кубани с 15 по 21 апреля. В эти дни пройдут выезды мобильных центров: в Краснодар поедет «Маршрут здоровья», комплекс краевой Станции переливания крови — в Славянск-на-Кубани, Усть-Лабинский район и хутор Ленина, а комплекс «Диспансеризация» отправится в Кропоткин.

В столице Кубани пройдет школа здоровья, где расскажут о правилах здорового образа жизни для доноров. В Крыловском районе запланирован проект #ПРОдиабет, в Старощербиновской проведут профилактическое мероприятие «Кубань — край долгожителей». Акцию «#ДоброВСело» проведут в Абинском районе.

Также в Краснодаре проведут зарядку краевого Центра общественного здоровья и медпрофилактики «Бодрое утро на Кубани», которую будут транслировать онлайн.

В Успенском районе проведут проект «Кубань против рака». В Северском районе пройдет акция «День здоровья» под девизом «Сдай кровь – спаси чью-то жизнь!».

«Спасать человеческие жизни сегодня могут не только профессионалы. Быть спасателем – под силу каждому! Достаточно стать донором. Отмечу, что сдача крови – это не только акт гуманизма, но и профилактика многих болезней. У доноров значительно снижается риск сердечно-сосудистых недугов, за счет активного обновления крови», — цитирует главного внештатного специалиста Центра медицинской профилактики и охраны здоровья Андрея Сахарова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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