«Неделя подсчета калорий» пройдет в Краснодарском крае

Врачи расскажут кубанцам о культуре здорового питания с акцентом на возможностях контроля энергетического баланса.

«Неделя подсчета калорий» пройдет с 8 по 14 апреля. В рамках акции в Краснодаре пройдет школа здоровья краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики на тему «Считаем калории. Принципы рационального питания». Лекцию можно послушать на улице Воровского, 182 в кабинете 25 и дистанционно.

Также пройдут выезды мобильной станции переливания крови в Брюховецкий и Северский районы. Мобильный комплекс «Диспансеризация» отправится в Апшеронский район. «Гастропоезд» посетит Лабинский район, а в Анапе пройдет профилактическое мероприятие «Кубань – край долгожителей». «День здоровья» под девизом «Здоровое питание – здоровая жизнь» пройдет в Тимашевском районе.

Кроме того, в медицинских и образовательных учреждениях организуют лекции и беседы по ЗОЖ, рациональному меню и популяризации подсчета калорий. Все их участники получат тематические буклеты, листовки и памятки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: диетолог Игнатикова рассказала о причинах потери аппетита.