Диетолог Игнатикова рассказала о причинах потери аппетита

Отсутствие аппетита может сигнализировать о серьезных заболеваниях.

К нарушению аппетита и сниженному чувству голода могут приводить депрессия и тревожность, отметила врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова. Однако зачастую такой симптом указывает на проблемы с желудочно-кишечным трактом.

«Например, гастрит, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, дисфункция желчевыводящих путей, хронический панкреатит и другие заболевания системы пищеварения», — рассказала Игнатикова.

Врач отметила, что аппетит может снизиться и при воспалительных процессах в организме. Например, из-за пневмонии или пиелонефрита.

«Когда человек болен, он большую часть энергии расходует на борьбу с недугом. Организм старается тратить меньше энергии на переваривание пищи, поэтому во время болезни снижается аппетит», — уточнила врач.

По ее словам, во время болезни важно соблюдать режим питания. Но при этом можно выбирать продукты, которые легче усваиваются. Также рекомендуется принимать пищу небольшими порциями, есть продукты в «щадящем режиме» приготовления: вареная, тушеная еда или блюда на пару.

Диетолог предупредила, что если сниженный аппетит сохраняется больше двух недель, нужно обратиться к врачу, сообщает радио Sputnik.

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