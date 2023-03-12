Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Неделя по борьбе с заражением гепатитом стартует в Краснодарском крае 13 марта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nedelya-po-borbe-s-zarazheniem-gepatitom-startuet-v-krasnodarskom-krae-13-marta
Неделя по борьбе с заражением гепатитом стартует в Краснодарском крае 13 марта
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Во время Недели по борьбе с заражением гепатитом жителям Кубани расскажут о заболевании, способах от него уберечься и лечении. Мероприятия пройдут в разных муниципалитетах региона с 13 по 19 марта. 

Так, мобильный центр скрининговой диагностики «Маршрут здоровья» с 13 по 17 марта будет выезжать в Усть-Лабинск и Темрюк. Комплекс «Диспансеризация» с 14 по 16 марта будет работать в Новопокровском районе. В Кавказском районе 16 марта проведут мероприятие «Кубань – край долгожителей», а в Калининском — акцию «ПРОдиабет». В Брюховецкой ЦРБ 18 марта с 8:00 до 14:00 пройдет тематический День здоровья. 

В краевом центре 15 марта проведут школу здоровья о профилактике гепатита. Участников ждут с 14:00 до 15:00 на улице Воровского, 182. А 16 марта в Краснодаре утром пройдет акция «Бодрое утро» в спортзале на улице Кореновской, 1, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 

Читайте также: Неделя женского здоровья пройдет в Краснодарском крае с 13 по 17 марта.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Суд запретил строить новый жилой комплекс в Олимпийском парке в Сочи
Суд запретил строить новый жилой комплекс в Олимпийском парке в Сочи
СМИ: Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию
СМИ: Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию
Росприроднадзор через суд требует взыскать с компании Галицкого 3 млн рублей
Росприроднадзор через суд требует взыскать с компании Галицкого 3 млн рублей
В Новороссийске 11 и 12 марта частично ограничат проезд из-за съемок фильма
В Новороссийске 11 и 12 марта частично ограничат проезд из-за съемок фильма
В топ-10 лучших винных хозяйств России вошли 8 виноделен Краснодарского края
В топ-10 лучших винных хозяйств России вошли 8 виноделен Краснодарского края
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Выстрел в сердце: появились подробности ранения девочки на Кубани, которая полгода проходила с пулей в сонной артерии
  2. Российские отели с «все включено» будут предоставлять отечественное спиртное в неограниченных количествах
  3. Спустя месяц поисков в Сочи нашли сбежавшего верблюда
  4. Первая победа Ивича в РПЛ: ФК «Краснодар» обыграл «Динамо»
  5. Суд рассмотрит законность аренды земли под элитным ЖК возле Олимпийского парка в Сириусе
  6. Жительница Краснодарского края чуть не порезала охранника ножом за украденные водку и дезодорант
Прямой эфир
Мы в соцсетях