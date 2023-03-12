Неделя по борьбе с заражением гепатитом стартует в Краснодарском крае 13 марта

Во время Недели по борьбе с заражением гепатитом жителям Кубани расскажут о заболевании, способах от него уберечься и лечении. Мероприятия пройдут в разных муниципалитетах региона с 13 по 19 марта.

Так, мобильный центр скрининговой диагностики «Маршрут здоровья» с 13 по 17 марта будет выезжать в Усть-Лабинск и Темрюк. Комплекс «Диспансеризация» с 14 по 16 марта будет работать в Новопокровском районе. В Кавказском районе 16 марта проведут мероприятие «Кубань – край долгожителей», а в Калининском — акцию «ПРОдиабет». В Брюховецкой ЦРБ 18 марта с 8:00 до 14:00 пройдет тематический День здоровья.

В краевом центре 15 марта проведут школу здоровья о профилактике гепатита. Участников ждут с 14:00 до 15:00 на улице Воровского, 182. А 16 марта в Краснодаре утром пройдет акция «Бодрое утро» в спортзале на улице Кореновской, 1, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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