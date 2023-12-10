Неделя ответственного отношения к здоровью стартует с 11 декабря на Кубани

В регионе до 17 декабря проведут мероприятия, направленные на повышение внимания жителей к регулярному прохождению диспансеризации и медицинских осмотров, а также к популяризации здорового образа жизни.

По словам медиков, регулярные обследования помогают людям диагностировать серьезные заболевания на ранних стадиях. В таких случаях лечение и профилактика имеют наибольший эффект.

«Всемирная организация здравоохранения определяет ответственное отношение к здоровью как желание и способность людей вести активный образ жизни и заниматься своим здоровьем», — рассказал специалист регионального минздрава Андрей Сахаров.

В рамках проводимой в Краснодарском крае Недели ответственного отношения к здоровью пройдет ряд мероприятия. Так, 11 декабря в Гулькевичском районе состоится акция «Кубань против рака». В Славянском районе 12 декабря пройдет выезд мобильного комплекса станции переливания крови, а 14 декабря выезд проекта «ПРОдиабет».

В Краснодаре 13 декабря проведут Школу здоровья про «Основные аспекты ЗОЖ» на улице Воровского, 182, кабинет 25, а с 11 по 14 декабря в городе будут выезда мобильного центра «Маршрут здоровья»: 11 декабря он будет работать с 9:00 до 14:00 в поселке Победитель на улице Кубанской,1, 12 и 13 декабря на улице Целиноградской, 8, а 14 декабря — в поселке Северном на улице Вячеслава Ткачева, 102.

Кроме того, 14 декабря в Динском районе проведут мероприятие «Кубань — край долгожителей», а 16 декабря в Калининском районе будет работать станция переливания крови, а в Павловской ЦРБ состоится акция «День здоровья», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае с начала года более 3 млн человек прошли диспансеризацию и медосмотры. Диспансеризацию в регионе можно пройти на базе 89 медорганизаций. Кроме того, работают 44 выездные медицинские бригады.