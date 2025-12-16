Неделя ответственного отношения к здоровью пройдет в Краснодарском крае

Основная задача — повышение осведомленности населения о здоровом образе жизни и ответственном отношении к здоровью, что соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Мероприятия в рамках недели ответственного отношения к здоровью продлятся в регионе до 21 декабря.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике краевого минздрава Андрей Сахаров подчеркнул, что ответственное отношение к здоровью — необходимость для каждого, кто хочет жить полноценной жизнью.

«Профилактика заболеваний, здоровые привычки и осознанный подход к своему самочувствию — залог долголетия», — сказал Сахаров.

С 16 по 20 декабря запланированы выезды мобильного комплекса Станции переливания крови:

16 декабря — Абинск, улица Интернациональная, 31;

18 декабря — Северский район, поселок Ильский, улица Мира, 127;

20 декабря — Калининский район, станица Калининская, улица Ленина, 145.

Мобильный центр скрининговой диагностики «Маршрут здоровья» планирует выезды с 17 по 19 декабря:

17 декабря — Краснодар, улица 1 Мая, 47/1;

18 декабря – Краснодар, СНТ коттеджный поселок «Ясенево»;

19 декабря — Краснодар, микрорайон Молодежный, сквер «Изумрудный».

Школа здоровья 17 декабря проведет занятие на тему «ЗОЖ — правила для долгой и активной жизни» в Краснодаре на улице Воровского, 182.

Профилактический проект «Кубань — край долгожителей» 18 декабря отправится в Крымский район.

Профилактический проект «ПРОдиабет на Кубани» пройдет 18 декабря в Красноармейском районе.

Физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро на Кубани» состоится 18 декабря в 8:30 в формате онлайн. Ссылка будет доступна на официальных площадках краевого ЦОЗиМП.

Выезд профилактического проекта «Кубань против рака» в Горячий Ключ запланирован 19 декабря. Также в Горячем Ключе 20 декабря пройдет медицинско-профилактическая акция «День здоровья» на улице Жемчужной, 35, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

