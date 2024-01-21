Неделя ответственного отношения к репродуктивному здоровью пройдет на Кубани

Жителям края расскажут о диагностике и лечении мужского бесплодия, а также правилах здоровой беременности и снижении количества абортов.

«Одна из причин ослабления репродуктивной функции у мужчин — гипогонадизм, клинический синдром, обусловленный недостаточной выработкой андрогенов. Здоровое питание, достаточная физическая активность, отказ от табака и алкоголя помогут выправить ситуацию. Принципов ЗОЖ необходимо в обязательном порядке придерживаться и женщине во время беременности, согласно рекомендациям врача. Что же касается абортов, то для того, чтобы их полностью исключить, зачатие ребенка должно быть совершенно осознанным решением», — рассказывает главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения края Андрей Сахаров.

Кроме того, на этой неделе «Маршрут здоровья» будут выезжать в Пашковский микрорайон Краснодара, комплекс «Диспансеризация» — в Калининский район, станции переливания крови — в Абинский и Усть-Лабинский районы и Краснодар.

Также в краевом центре пройдет школа здоровья и физкультурно-оздоровительная акция Центра общественного здоровья и медицинской профилактики «Бодрое утро на Кубани».

Показательная медицинско-профилактическая акция «День здоровья» под девизом «Забота о репродуктивном здоровье — ваш вклад в продолжение рода» пройдет в Динском районе.

Во всех медицинских и образовательных учреждениях региона организуют лекции и беседы по здоровой беременности и ЗОЖ. Участники получат памятки, листовки и тематические буклеты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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