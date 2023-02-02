Нечистоты вместо воды: последствия коммунальной аварии устраняют на улице Кирилла Россинского в Краснодаре

Жильцы многоэтажки в районе улицы Кирилла Россинского 2 февраля сообщили, что из кранов вместо воды полились канализационные стоки.

По информации управления по жилищным вопросам, в доме произошло подтопление цокольных помещений из-за сбоя в работе канализационно-насосной станции.

«Управляющая компания уже подала заявку на устранение нарушения, а также сейчас проводится претензионная работа с собственником канализационно-насосной станции. Последствия разлива стоков уже устраняют», — сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

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