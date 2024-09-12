«Нечем дышать»: жители Анапы перекрыли мусоровозам дорогу к свалке

Жители сразу нескольких сел и хуторов Анапы не пускали спецтехнику на свалку для разгрузки. Люди недовольны работой местного регионального оператора. В чем суть проблемы, выяснила специальный корреспондент «Кубань 24» Яна Анненкова.

По мнению анапчан, мусоровозы везли отходы на несанкционированную свалку в районе хутора Воскресенского, которую там создал местный региональный оператор.

— Крик души у людей. Сточные воды идут от свалки вниз, а мы пьем, дышим этим. — Мой ребенок посещает детский сад в хуторе Воскресенском. Там утром просто нечем дышать. — Там складывают мусор, сжигают его, а потом снова опять все загружают.

По словам местных жителей, недавний пожар на свалке хутора Воскресенского устроили сотрудники мусорной компании после того, как узнали, что анапчане направили жалобы в различные инстанции. У регионального оператора другая версия.

«Мусорной компании невыгодно было этот мусор сжигать. Какие-то внешние признаки на это повлияли», — говорит начальник участка регионального оператора «Экотехпром» компании «Чистый город» Андрей Кислица.

«Мы действительно нашли на свалке следы возгорания. Один ангар почернел от огня. Но был ли это умышленный поджог, предстоит выяснить сотрудникам Госпожнадзора», — сообщает специальный корреспондент «Кубань 24» Яна Анненкова.

Как отмечает представитель регионального оператора, то, что местные жители приняли за свалку, вовсе не свалка, а перевалочный пункт, и действует он официально. Здесь твердые коммунальные отходы перегружают в большегрузные машины для дальнейшей транспортировки на лицензированный полигон в Темрюкском районе. И мусор в таком количестве здесь скопился из-за того, что полигон на Тамани был перегружен в летний сезон.

«Как только полигон предоставит свободный доступ к вывозу мусора, мусорная компания готова работать сутками, лишь бы побыстрее вывезти этот мусор», — добавляет Андрей Кислица.

Регоператор попросил местных жителей подождать пару недель, и мусора на перевалочном пункте практически не останется. Однако этой проблемой уже заинтересовалась прокуратура — там начали проверку.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ангар для сортировки мусора загорелся под Анапой 2 сентября.