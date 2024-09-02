Ангар для сортировки мусора загорелся под Анапой
Происшествия
02.09.2024 12:03
Сообщение о возгорании в ангаре по сортировке мусора на улице Смоленской в хуторе Воскресенском поступило в МЧС 2 сентября.
Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что горит ангар с мусором. Площадь пожара составляет 400 кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал.
В ликвидации пожара участвуют 40 человек и 12 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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