Ангар для сортировки мусора загорелся под Анапой

Сообщение о возгорании в ангаре по сортировке мусора на улице Смоленской в хуторе Воскресенском поступило в МЧС 2 сентября.

Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что горит ангар с мусором. Площадь пожара составляет 400 кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал.

В ликвидации пожара участвуют 40 человек и 12 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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