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Ангар для сортировки мусора загорелся под Анапой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/angar-dlya-sortirovki-musora-zagorelsya-pod-anapoj
Ангар для сортировки мусора загорелся под Анапой
Фото t.me/pva_chp

Сообщение о возгорании в ангаре по сортировке мусора на улице Смоленской в хуторе Воскресенском поступило в МЧС 2 сентября.

Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что горит ангар с мусором. Площадь пожара составляет 400 кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал.

В ликвидации пожара участвуют 40 человек и 12 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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