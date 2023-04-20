Небо над Киевом осветила загадочная яркая вспышка. В NASA свою причастность отрицают
Происшествия
20.04.2023 10:37
В интернете появилось видео с яркой вспышкой, которая осветила небо над Киевом и областью вечером 19 апреля. Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».
В администрации Киевской области утверждают, что явление было вызвано плановым падением на Землю космического спутника Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Однако представитель NASA опроверг эту информацию и заявил, что спутник в настоящее время находится на орбите и риск вреда от него для кого-либо на планете низок.
По сообщению украинского издания «Страна.ua», начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что была объявлена воздушная тревога в городе, чтобы избежать жертв от падающих обломков, пишут «Известия».
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