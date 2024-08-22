Неадекватный таксист устроил «гонки» в центре Сочи и грубо оскорбил полицейских

В полицию позвонили очевидцы и сообщили о том, что по Курортному проспекту едет автомобиль такси Hyundai, водитель которого опасно маневрирует.

Инспекторы ДПС остановили иномарку. За рулем был пьяный 49-летний местный житель. При задержании мужчина сопротивлялся, вел себя неадекватно и агрессивно, а также нецензурно ругался в адрес стражей порядка.

Нарушителя доставили в отдел и составили три административных протокола, предусматривающих штраф, арест и лишение водительских прав.

Кроме того, проводят проверку по факту оскорбления представителя власти. Неадекватному таксисту может грозить уголовная ответственность по ст. 319 УК РФ.

До суда нарушителя поместили в камеру для задержанных, а его машину — на штраф стоянку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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