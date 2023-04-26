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Неадекватный отец изрезал 17-летнего сына ножом из ревности в Абинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neadekvatnyj-otets-izrezal-17-letnego-syna-nozhom-iz-revnosti-v-abinskom-rajone
Неадекватный отец изрезал 17-летнего сына ножом из ревности в Абинском районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло 12 января в районе железнодорожного моста недалеко от Комсомольского проспекта в Абинске.

Установили, что 41-летний местный житель ездил по городу на мотоцикле с 17-летним сыном. Они поссорились на почве ревности, отец несколько раз ударил сына ножом в шею и голову, а потом попытался его задушить.

Подросток смог отбиться, выхватил у мужчины нож и убежал, после чего обратился в больницу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемому назначили психолого-психиатрической экспертизу. Она показала, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, поэтому не осознает свои действия и не руководит ими.

Расследование уголовного дела завершили, материалы с постановлением о принудительном лечении для обвиняемого передали в суд.

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