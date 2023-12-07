Неадекватный мужчина с топором напугал людей в Сириусе

Агрессивного мужчину с топором в руках заметили накануне на улице Казачьей. По словам очевидцев, он вел себя странно.

На место вскоре прибыли сотрудники полиции. К этому моменту 38-летний мужчина уже скрылся в своей квартире. Полицейские задержали его совместно с коллегами из Росгвардии.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ОМВД по ФТ Сириус.

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