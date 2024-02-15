Неадекватный мужчина разбил служебный внедорожник МВД на Кубани

Инцидент произошел вечером 13 февраля на парковке отдела МВД в Абинске.

Местный житель зашел на территорию парковки и начал неадекватно себя вести. Он начал наносить удары по служебному автомобилю УАЗ «Патриот». Мужчина повредил решетку радиатора и бампер, а также оторвал левое боковое зеркало.

При этом 38-летний дебошир агрессивно реагировал на замечания полицейских. Правоохранители задержали нарушителя и доставили его в отдел. Мужчину передали сотрудникам скорой помощи для освидетельствования у психиатра.

По факту повреждения служебного внедорожника полиция проводит проверку, по ее результатам примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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