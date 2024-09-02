Неадекватный мужчина пытался покончить с собой в больнице Краснодара

Инцидент произошел накануне в одном из медицинских учреждений кубанской столицы.

Мужчина в неадекватном состоянии нападал на окружающих, а после попытался покончить с собой. Сотрудники больницы нажали тревожную кнопку, на место прибыла группа быстрого реагирования.

«Когда мы зашли, мне в глаза сразу бросился окровавленный дебошир. Он был в полном неадеквате. Перепуганные люди спрятались. Мы с коллегами вызвали скорую помощь и оказали мужчине помощь. Он слабо сопротивлялся и терял силы на глазах. Медики прибыли быстро, мы помогли им загрузить раненого в машину», — рассказал сотрудник группы быстрого реагирования, приехавший по сигналу тревоги.

Других пострадавших в ситуации нет. Свидетели инцидента получили сильный испуг, сообщает пресс-служба охранного предприятия «Нева Охрана» в Telegram.

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