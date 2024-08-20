Неадекватный посетитель прокусил охраннику руку в кафе Краснодара

Инцидент произошел в одном из заведений общепита краевой столицы.

Находившийся в состоянии, предположительно, наркотического опьянения мужчина бросался на посетителей кафе. Сотрудники заведения нажали тревожную кнопку.

На место происшествия прибыл сотрудник охранного предприятия. Увидев охранника, неадекватный гражданин вцепился зубами в его руку. Охранник получил серьезную травму. Справиться с агрессивным мужчиной помогли другие посетители. Совместными усилиями дебошира скрутили и надели на него наручники.

Среди посетителей кафе пострадавших нет. Сотруднику охранного предприятия потребовалась помощь медиков. Нарушителя доставили в полицию, где ему провели медосвидетельствование. Экспертиза установит, под действием какого препарата находился дебошир, сообщает пресс-служба охранного предприятия «Нева Охрана» в Telegram.

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