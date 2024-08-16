Хулигана из караоке-бара в Краснодаре задержал Интерпол в Черногории

Мужчина с двумя знакомыми отдыхали в караоке-баре на улице Бабушкина.

По данным следствия, завязался словесный конфликт, в результате которого мужчины избили трех посетителей заведения и повредили имущество. При этом хулиганы нецензурно выражались и грубо нарушали общественный порядок.

Один из мужчин скрылся от правоохранительных органов, его объявили в международный розыск. Злоумышленника задержали на территории Черногории в результате совместной работы отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Краснодарскому краю и УМВД России по Краснодару при участии зарубежных партнеров.

Расследование уголовного дела завершили, материалы с обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении одного из сообщников злоумышленника уже расследовали и направили в суд. Третьего хулигана сейчас ищут правоохранители, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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