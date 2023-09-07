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Неадекватный мужчина преследовал школьницу в подъезде многоэтажки в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neadekvatnyj-muzhchina-presledoval-shkolnitsu-v-podezde-mnogoetazhki-v-krasnodare
Неадекватный мужчина преследовал школьницу в подъезде многоэтажки в Краснодаре
Фото t.me/chpkrasnodara

Инцидент произошел 5 сентября в одном из многоквартирных домов на улице Бургасской. О случившемся рассказала в соцсетях мать девочки.

Женщина сообщила, что мужчина зашел с ее дочерью в подъезд и преследовал ребенка до пятого этажа. Девочка успела открыть дверь и вбежать в квартиру.

«За час до этого он также напал на девочку с нашей школы из 7 класса на Стасова, 142. Зажал в подъезде, трогал по голове, рукам, говорил, что если будет кричать, то будет хуже», — написала женщина.

Вошедшие в подъезд люди спугнули злоумышленника и он скрылся. Родители девочки подали заявление в полицию. Женщина также сообщила, что мужчина состоит на учете в ПНД.

«В полицию Краснодара поступило сообщение по данному факту. В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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