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Неадекватный мужчина кидал палки и камни в людей на улице в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neadekvatnyj-muzhchina-kidal-palki-i-kamni-v-lyudej-na-ulitse-v-krasnodare
Неадекватный мужчина кидал палки и камни в людей на улице в Краснодаре
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Инцидент произошел накануне вечером на улице Черкасской. Нарушение общественного порядка пресекли правоохранители.

Очевидцы сообщили, что по улице бегает неадекватный и агрессивный мужчина, который кидает палки и камни в прохожих. Он также выбегал на проезжую часть и кидался под машины, а также ломал качели на детской площадке.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали агрессивного мужчину и передали его медикам, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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