Неадекватный мужчина кидал палки и камни в людей на улице в Краснодаре

Инцидент произошел накануне вечером на улице Черкасской. Нарушение общественного порядка пресекли правоохранители.

Очевидцы сообщили, что по улице бегает неадекватный и агрессивный мужчина, который кидает палки и камни в прохожих. Он также выбегал на проезжую часть и кидался под машины, а также ломал качели на детской площадке.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали агрессивного мужчину и передали его медикам, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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