Неадекватный мужчина бросался с ножом на автомобиль в Сочи

Инцидент произошел вечером 14 июля в микрорайоне Светлана Хостинского района Сочи.

Местный жители рассказали в соцсетях, что молодой человек в неадекватном состоянии бежал за машиной. Догнав ее, он ударил ножом в лобовое стекло, а после разбил два боковых стекла машине. По свидетельствам очевидцев, никто из находившихся в машине людей не пострадал.

На место вызвали полицию. Сотрудники ППС задержали 29-летнего жителя Сочи и доставили в отделение полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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