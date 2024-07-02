Группа мужчин с ножами напала на двух парней на набережной Геленджика

Инцидент произошел 29 июня в районе центрального пляжа Геленджика.

По словам очевидцев в соцсетях, к молодым людям подошла компания мужчин, которые начали вымогать деньги за то, что молодые люди, якобы, ранее пытались познакомиться с девушками. Парни сообщили им, что денег при себе нет, они находятся в автомобиле, который припаркован на улице Школьной.

Около машины один из парней воспользовался перцовым баллончиком и убежал. Нападавшие достали ножи, начали бить ими стекла в машине и порезали шины, а также пытались достать из машины водителя. Водитель пытался уехать от нападавших, но из-за пробитых шин врезался в припаркованную рядом машину. Нападающие силой вытащили его из машины и избили его, а также похитили сумку с деньгами и документами.

В полиции Геленджика сообщили о том, что по факту инцидента на центральной набережной проводят доследственную проверку.

«Сообщение о конфликте между группой лиц на набережной города-курорта поступило в ОМВД России по Геленджику вечером 29 июня. В настоящее время сотрудники полиции установили личности всех участников инцидента. Зарегистрирован ряд материалов, в том числе по факту кражи, повреждения автомобиля и нанесения телесных повреждений», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В полиции добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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