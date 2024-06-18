В Анапе турист ударил ножом в шею покупателя магазина из-за замечания

Преступление произошло днем 16 июня в одном из магазинов алкогольных напитков на улице Маяковского хутора Усатова Балка.

По данным следствия, житель Московской области поругался с одним из покупателей из-за сделанного ему замечания. В ходе ссоры турист достал нож и ударил им оппонента в шею, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший местный житель сам вышел из магазина и обратился за медицинской помощью.

Злоумышленника задержали в тот же день, в отношении него возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Мужчине предъявили обвинение, его заключили под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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