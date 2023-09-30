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Неадекватный мужчина бегал голым по коридору хостела в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neadekvatnyj-muzhchina-begal-golym-po-koridoru-hostela-v-krasnodare
Неадекватный мужчина бегал голым по коридору хостела в Краснодаре
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

О странном постояльце на пульт охраны Росгвардии сообщила администратор хостела на улице Северной.

Девушка сообщила о том, что мужчина, по внешним признакам пьяный, без одежды бегает по коридору гостиницы.

Приехавшие росгвардейцы пресекли действия 38-летнего постояльца. В хостел вызвали полицию, правоохранители провели осмотр в комнате мужчины и нашли сверток с кристаллообразным веществом и флакон с капсулами.

Обнаруженные вещества отдали на экспертизу, а постояльца передали медикам, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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