Неадекватный мужчина бегал голым по коридору хостела в Краснодаре
Происшествия
30.09.2023 09:55
О странном постояльце на пульт охраны Росгвардии сообщила администратор хостела на улице Северной.
Девушка сообщила о том, что мужчина, по внешним признакам пьяный, без одежды бегает по коридору гостиницы.
Приехавшие росгвардейцы пресекли действия 38-летнего постояльца. В хостел вызвали полицию, правоохранители провели осмотр в комнате мужчины и нашли сверток с кристаллообразным веществом и флакон с капсулами.
Обнаруженные вещества отдали на экспертизу, а постояльца передали медикам, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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