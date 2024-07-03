Неадекватный 37-летний житель Краснодара голым прогуливался по улице Красной

Инцидент произошел на улице Красной утром 3 июля.

В соцсетях появились видеозаписи, сделанные очевидцами в районе Пушкинской площади на улице Красной. На кадрах видно, как обнаженный мужчина идет через площадь. Местные жители обратились в полицию.

«В полицию Краснодара поступило сообщение о том, что на улице Красной прогуливается мужчина в обнаженном виде. Наряд патрульно-постовой службы полиции Краснодара задержал гражданина в районе кинотеатра «Аврора». Задержанным оказался 37-летний местный житель. С учетом его психического состояния в настоящее время рассматривается вопрос о передаче задержанного медикам специализированного учреждения здравоохранения», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Читайте также: в Краснодаре дебошир ломился в закрытый магазин и угрожал разбить стекла.