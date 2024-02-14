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Неадекватная девушка сорвала вылет рейса Красноярск — Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/neadekvatnaya-devushka-sorvala-vylet-rejsa-krasnoyarsk-sochi
Неадекватная девушка сорвала вылет рейса Красноярск — Сочи

Самолет авиакомпании «Россия» должен был отправиться из Красноярска на главный курорт России 14 февраля в 18:35 по местному времени.

Однако на борту оказалась нетрезвая пассажирка, которая начала себя неадекватно вести перед вылетом. Вскоре ее вывели с самолета сотрудники транспортной полиции.

По словам очевидцев, из-за неадекватной девушки вылет рейса в Сочи задержали более чем на час, сообщает Telegram-канал «Борус. Люди».

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