Не желающего лечиться туберкулезника принудительно госпитализировали на Кубани
Происшествия
22.03.2024 13:25
Больного туберкулезом жителя Тимашевского района выявили в ходе проверки соблюдения требований законодательства о предупреждении распространения туберкулеза.
Несмотря на то, что мужчина представлял опасность для окружающих, ложиться в больницу и лечиться он отказывался. Прокурор направил в суд иск о принудительной госпитализации. Суд удовлетворил требования прокурора.
Исполнительный документ направили в службу судебных приставов. Исполнение находилось под контролем прокуратуры района. В настоящее время местный житель принудительно госпитализирован для прохождения лечения. Сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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