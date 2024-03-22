Не желающего лечиться туберкулезника принудительно госпитализировали на Кубани

Больного туберкулезом жителя Тимашевского района выявили в ходе проверки соблюдения требований законодательства о предупреждении распространения туберкулеза.

Несмотря на то, что мужчина представлял опасность для окружающих, ложиться в больницу и лечиться он отказывался. Прокурор направил в суд иск о принудительной госпитализации. Суд удовлетворил требования прокурора.

Исполнительный документ направили в службу судебных приставов. Исполнение находилось под контролем прокуратуры района. В настоящее время местный житель принудительно госпитализирован для прохождения лечения. Сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Сочи отправят на принудительное лечение парня, ударившего ножом полицейского.