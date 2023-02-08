Не заводится машина: эксперт рассказал, что поможет легко запустить двигатель зимой

В холода многие автовладельцы сталкиваются с проблемами при запуске двигателя. Чаще всего они возникают у тех, кто ездит на короткие расстояния или подолгу не пользуются машиной.

О том, как избежать «зимних проблем» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, если регулярно проверять и периодически заряжать аккумулятор, то с запуском двигателя не будет проблем даже в морозы.

«Зачастую именно севший аккумулятор является причиной того, что пускового тока не хватает, и машина не может завестись при минусовой температуре. Если вы часто ездите на небольшие расстояния, аккумулятор не успевает зарядиться, и вы его еще больше разряжаете. Даже если машина подолгу стоит, все равно работают системы безопасности и другие системы, которые контролируют ее жизнедеятельность, поэтому постепенно идет разрядка аккумулятора. В результате источник питания приходит в негодность, поэтому лучше периодически заряжать его принудительно», — сказал Хайцеэр.

Он напомнил, что существуют специальные достаточно недорогие устройства для зарядки аккумулятора. Проверить его работоспособность можно на любой СТО.

Эксперт уточнил, что если каждый день проезжать несколько десятков километров, необходимости в дополнительной зарядке аккумулятора не возникнет.

«Идеальный вариант для полной зарядки аккумулятора от нуля — около 300 километров. Мало кто проезжает такое расстояние ежедневно. Но если вы проезжаете хотя бы несколько десятков километров каждый день, аккумулятор заряжается. Скорее всего, этого будет достаточно», — сказал автоэксперт.

Срок службы аккумулятора в среднем составляет пять-шесть лет, сообщает радио Sputnik.

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