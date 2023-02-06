Эксперт рассказал, как правильно прогревать автомобиль зимой

Прогрев машины во дворе дома до поездки может отрицательно повлиять на здоровье водителя и состояние двигателя.

Канцерогенными веществами в составе выхлопных газов могут надышаться как сами автомобилисты, так и жители первого и второго этажей дома, рассказал директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

«Если автомобиль прогревается зимой около жилого дома, то все выхлопные газы скапливаются на высоте первого-второго этажа. Жильцам от этого будет нечем дышать. Помимо сажи, углекислого газа и оксида азота вырабатывается еще и бензпирен. Это канцерогенное вещество, которое при высоких концентрациях может вызвать отравление и даже убить», — сказал Роман Пукалов.

Также отказ от прогрева автомобиля перед поездкой позволит сохранить его двигатель в хорошем состоянии, продолжил эксперт.

«Тут не только экологическая причина, но и техническая тоже. Я, конечно, не инженер, а эколог, но даже я знаю, что охлаждающая жидкость в автомобиле во время прогрева на месте набирает температуру быстрее, чем масло, которое быстрее разогревается в движении. Вот эта разбалансировка температуры вредна для двигателя», — отметил Роман Пукалов.

Двигатель прогревается более равномерно во время движения на медленных оборотах, заключил специалист.

«Выезжайте со двора и постепенно набирайте скорость. Понятно, что автомобили бывают разные, но лучше двигаться так, чтобы обороты двигателя не превышали 1 тыс. или 1,5 тыс. Выше 2 тыс. оборотов можно давать только через 10 минут после старта. Это будет всем гораздо полезнее, потому что вредные выбросы будут рассеиваться, а автомобиль будет равномерно прогреваться», — цитирует Романа Пукалова радио Sputnik.

Читайте также: житель Гулькевичского района едва не погиб в запертом гараже.