Не выходя из дома: какие документы можно оформить через Госуслуги

Более 2,5 млн жителей Кубани пользуются порталом Госуслуги. Благодаря единому сервису можно онлайн получить множество услуг. Их количество постоянно растет, и на днях появилось еще несколько.

В возможностях Госуслуг разбиралась корреспондент «Кубань 24» Виктория Зальцман.

Подтвержденная версия учетной записи на Госуслугах позволяет не только запрашивать информацию, оформлять паспорт гражданина РФ или брать талон в поликлинику, но и записать ребенка в детский сад, школу, подать документы в колледж, вуз, оформить водительское удостоверение, пособие, пенсию, зарегистрировать ИП или ООО, обратиться в прокуратуру, заказать заграничный паспорт.

В каждом отдельном регионе есть свои дополнительные опции. Так, на Кубани добавился новый сервис: теперь онлайн можно оформить специальное разрешение на парковку. Оно позволяет оставить машину на платной стоянке без оплаты. Услуга доступна для многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, Российской Федерации, Кубани и для полных кавалеров ордена Славы.

Разрешение оформляется на автомобиль, а не на человека, и получить документ можно в электронном виде. При этом у хозяина машины не должно быть задолженностей или административных штрафов.

Помимо самого сервиса Госуслуги есть также «Госуслуги.Дом», которым пользуются уже более 160 тыс. кубанцев. Мобильное приложение позволяет обсуждать и решать актуальные вопросы содержания и ремонта дома, оплаты за коммунальные услуги. Благодаря сервису жители могут голосовать в общедомовых собраниях, отслеживать этапы капремонта, а также подавать коллективные заявки. Новый функционал доступен в последней версии, которую можно скачать во всех магазинах приложений.

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