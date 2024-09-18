Более 160 тыс. жителей Кубани пользуются приложением «Госуслуги.Дом»

Благодаря мобильному приложению можно легко решать актуальные вопросы содержания и ремонта дома, оплаты ЖКУ.

С помощью приложения жильцы могут голосовать в общедомовых собраниях, организованных заочно, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник. В разделе о капремонте дома можно отслеживать все этапы работ и их финансирование.

«Таким образом сервис упорядочит взаимоотношения между собственниками квартир и управляющими компаниями. Приложением уже пользуются более 160 тыс. жителей Кубани», — добавил он.

Кроме того, в приложении ввели новую функцию — коллективная заявка, упрощающая взаимодействие между жильцами и управляющей компанией. Чтобы ее создать, следует поставить отметку при составлении обращения в «Госуслуги.Дом». После направления заявки другим собственникам придет пуш-уведомление, затем они смогут присоединиться к заявке. Чтобы популяризировать обращение, можно поделиться с соседями ссылкой на заявку в домовом чате в VK мессенджере.

Для использования новой функции следует обновить приложение «Госуслуги.Дом» до последней версии. Авторизоваться надо через учетную запись на портале Госуслуг, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: жители Кубани могут получить разрешение на парковку через Госуслуги.