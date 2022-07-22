Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Не все потеряно: в Краснодаре доставщик почты украл из посылки девять телефонов

Происшествия
22.07.2022 10:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/ne-vse-poteryano-v-krasnodare-dostavshhik-pochty-ukral-iz-posylki-devyat-telefonov
Не все потеряно: в Краснодаре доставщик почты украл из посылки девять телефонов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В дежурную часть полиции на транспорте обратился работник одного из почтовых отделений Краснодара. Он сообщил, что во время приема посылок заметил порванные упаковки. Кроме того, вес груза не совпадал с указанным в накладной.

Правоохранители провели розыск и задержали 42-летнего доставщика почты. Полицейские утсановили, что подозреваемый вскрыл страховой мешок и похитил оттуда девять телефонов на 110 тыс. рублей. При осмотре автомобиля задержанного, оперативники обнаружили и изъяли похищенное.

Сейчас полиция возбудила уголовное дело по признакам кражи. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Читайте также: в Краснодаре поймали двух карманниц из Ростовской области.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. Под Краснодаром грузовой поезд протаранил вылетевшую на рельсы легковушку
  3. В Сочи после ночного дождя уровень воды в реках приблизился к опасным отметкам
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. ЕС включил в санкционный список председателя ЗСК Юрия Бурлачко
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
В Темрюкском районе начальника полиции задержали по подозрению во взятке
В Темрюкском районе начальника полиции задержали по подозрению во взятке
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
В Сочи из-за непогоды запретили купаться на всех пляжах
В Сочи из-за непогоды запретили купаться на всех пляжах
Кондратьев поручил проверить застройку КП «Русское море» в Ольгинке
Кондратьев поручил проверить застройку КП «Русское море» в Ольгинке
Прямой эфир
Мы в соцсетях