Не все потеряно: в Краснодаре доставщик почты украл из посылки девять телефонов

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В дежурную часть полиции на транспорте обратился работник одного из почтовых отделений Краснодара. Он сообщил, что во время приема посылок заметил порванные упаковки. Кроме того, вес груза не совпадал с указанным в накладной.

Правоохранители провели розыск и задержали 42-летнего доставщика почты. Полицейские утсановили, что подозреваемый вскрыл страховой мешок и похитил оттуда девять телефонов на 110 тыс. рублей. При осмотре автомобиля задержанного, оперативники обнаружили и изъяли похищенное.

Сейчас полиция возбудила уголовное дело по признакам кражи. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

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