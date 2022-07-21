В Краснодаре поймали двух карманниц из Ростовской области
Двух приезжих женщин подозревают в похищении кошельков из сумок посетительниц магазинов одежды и обуви.
Получив оперативную информацию о местоположении предполагаемых злоумышленниц, правоохранители на одном из городских рынков задержали двух жительниц Ростовской области.
По данным правоохранителей, 26-летняя задержанная ранее незаметно вытащила кошелек из сумки посетительницы магазина одежды по улице Вишняковой. В кошельке были банковские карты и 18 тыс. рублей. А ее 18-летняя знакомая похитила кошелек с 10 тыс. рублями в магазине обуви на улице Ставропольской.
Задержанные признались в содеянном и сообщили, что уже потратили деньги. Злоумышленницам грозит до пяти лет лишения свободы за кражи. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Краснодару.
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