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В Краснодаре поймали двух карманниц из Ростовской области

Происшествия
21.07.2022 17:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zaderzhali-dvuh-karmannits-iz-rostovskoj-oblasti
Фото пресс-службы управления МВД России по городу Краснодару

Двух приезжих женщин подозревают в похищении кошельков из сумок посетительниц магазинов одежды и обуви.

Получив оперативную информацию о местоположении предполагаемых злоумышленниц, правоохранители на одном из городских рынков задержали двух жительниц Ростовской области.

По данным правоохранителей, 26-летняя задержанная ранее незаметно вытащила кошелек из сумки посетительницы магазина одежды по улице Вишняковой. В кошельке были банковские карты и 18 тыс. рублей. А ее 18-летняя знакомая похитила кошелек с 10 тыс. рублями в магазине обуви на улице Ставропольской.

Задержанные признались в содеянном и сообщили, что уже потратили деньги. Злоумышленницам грозит до пяти лет лишения свободы за кражи. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Краснодару.

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