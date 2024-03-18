Не вернулся с прогулки: 10-летнего мальчика разыскивают в Анапе

Ребенок 17 марта ушел гулять, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Пропал 10-летний Михаил Коньков. Приметы пропавшего: рост 150 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза каре-зеленые.

Мальчик был одет в зелено-серую куртку, темно-серые спортивные брюки, бело-красно-синие кроссовки, сообщает канал поисковиков «Лиза Алерт».

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика просят связаться с отрядом «Лиза Алерт» по телефону 8 800 700 5452 (звонок бесплатный) или сообщить в полицию Анапы.

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