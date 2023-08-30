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Не уступил дорогу: женщина пострадала в ДТП на трассе под Горячим Ключом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ne-ustupil-dorogu-zhenshhina-postradala-v-dtp-na-trasse-pod-goryachim-klyuchom
Не уступил дорогу: женщина пострадала в ДТП на трассе под Горячим Ключом
Фото t.me/ogibdd23gk

Авария произошла 30 августа около 6:30 на 1386 км трассы М-4 «Дон».

По предварительным данным, при выезде с прилегающей территории водитель «ВАЗ-21150» въехал в Chevrolet Lacetti. От удара оба автомобиля отбросило на встречную обочину.

В результате ДТП пострадала пассажирка, которая была в иномарке, сообщает Госавтоинспекция Горячего Ключа в Telegram.

Фото t.me/ogibdd23gk

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