Не уступил дорогу: женщина пострадала в ДТП на трассе под Горячим Ключом
Происшествия
30.08.2023 16:12
Авария произошла 30 августа около 6:30 на 1386 км трассы М-4 «Дон».
По предварительным данным, при выезде с прилегающей территории водитель «ВАЗ-21150» въехал в Chevrolet Lacetti. От удара оба автомобиля отбросило на встречную обочину.
В результате ДТП пострадала пассажирка, которая была в иномарке, сообщает Госавтоинспекция Горячего Ключа в Telegram.
Читайте также: в Краснодаре иномарка после ДТП опрокинулась на крышу, есть пострадавший.