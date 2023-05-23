Не уступил дорогу: таксист врезался в легковушку и опрокинулся на крышу в Анапе

ДТП произошло 23 мая около 15:00 на пересечении улиц Ленина и Трудящихся. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах виден перевернувшийся автомобиль такси и легковой автомобиль, смявший дорожный знак.

По предварительным данным, водитель автомобиля службы такси марки Hyundai двигался по улице Трудящихся. Он не уступил дорогу автомобилю Renault. Произошло столкновение. От удара Hyundai опрокинулся на крышу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии никто не пострадал.

Читайте также: житель Кубани на легковушке протаранил стоящую на обочине иномарку, пострадали 3 взрослых и 2 детей.