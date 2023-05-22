Не удержала собаку: в полиции Краснодара рассказали подробности нападения овчарки на двух девочек

Собака напала на двух девочек 20 мая Верхнем казачьем хуторе под Краснодаром.

По словам матери одной из пострадавших, собаку выгуливала одна из жительниц хутора, животное было на поводке. Собака набросилась на несовершеннолетних и сильно покусала одну из них. У девочки сильно повреждены руки, ноги, грудь и плечо.

Родители пострадавших подали заявление в полицию.

«По прибытии на место происшествия полицейские установили, что местная жительница выгуливала на поводке свою восточно-европейскую овчарку. Она не смогла удержать собаку, когда та стала лаять на проходящих мимо несовершеннолетних девушек. Собака сорвалась и нанесла девушкам телесные повреждения. Они обратились в медучреждение для обследования», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам матери пострадавшей, на помощь ее дочери никто не пришел, хотя крики слышал весь хутор. Когда подруга ее дочери сумела оттащить собаку, хозяйка забрала животное и просто ушла.