Не требует постоянной смены: уникальную медицинскую маску разработали в «Сириусе»

Во время пандемии некоторые отказывались надевать медицинские маски якобы из-за их неэффективности, другие носили одну и ту же маску долгое время.

Для решения проблемы в «Сириусе» усовершенствовали маску при помощи самоочищающихся фильтров на основе специальной пористой пленки из смеси полимеров с добавлением наночастиц оксида титана и серебра.

Эта технология позволит маске задерживать вредные частицы, чтобы те не попадали в органы дыхания. Кроме того, под светом маска проявляет антибактериальные свойства — наночастицы разрушают органические молекулы микробов. Это позволяет не менять маску после обработки светом.

В основе лежит обычная медицинская маска, внутрь которой интегрируют вкладыши с фильтрами. Для надежного крепления школьники разработали специальные держатели-клапаны.

В «Сириусе» провели первые испытания — пропускали через фильтр воздух и на выходе фиксировали при помощи биосенсоров, насколько эффективно задерживаются частицы пыли и микробов. Выяснили, что такая маска значительно превосходит по эффективности свои аналоги.

На втором этапе эффективность защиты подтвердили окончательно — после использования в течение нескольких часов фильтры накапливали частицы, а самоочищались даже под воздействием дневного света, сообщает «Сириус. Журнал».

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