Курица вместо черепахи: экзотическое мясо с прилавков Кубани проверили на фальсификацию по ДНК

Анализ ДНК показал, что на полках магазинов и рынков, а также в точках местного общепита в Сочи и Адлере продают куриное мясо под видом черепашьего.

Исследования провели специалисты компании Genotek вместе с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и учениками лицея «Сириус». Также команда исследователей обнаружила, что под видом тарани продавался сазан, а под видом осьминога — щупальца гигантского кальмара.

Кроме того, вместо икры палтуса и щуки, а также маринованных улиток на прилавках оказалась обычная имитация из желеобразователей.

Чтобы проверить информацию на упаковке, специалисты выделили из продуктов определенный фрагмент ДНК и отсеквенировали — «прочитали» его, пишет «Газета.Ru».

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