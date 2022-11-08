Не только ценный мех: в Динском районе мужчина украл с чужого двора 11 кроликов

Фото газеты «РВС»

Инцидент произошел в ночь на 8 октября в станице Пластуновской. О краже 11 кроликов породы «Советское серебро» в полицию заявили владельцы частного подсобного хозяйства.

Ущерб от действий неизвестного похитителя превысил 8 тыс. рублей. Сотрудники ОМВД России по Динскому району выяснили, что злоумышленник ночью свободно проник во двор и унес животных. Им удалось установить личность подозреваемого, его задержали и доставили в отделение полиции.

На мужчину завели уголовное дело. За кражу «Советского серебра» ему грозит до пяти лет лишения свободы, пишет газета «РВС».

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