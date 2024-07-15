Не свистеть и не резать баранов: в России разработали правила для мигрантов

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) уже подготовило адаптационный курс, в котором содержатся правила поведения для мигрантов как в России в целом, так и в конкретных регионах страны.

Правила мигранты будут изучать в рамках одного лекционного занятия продолжительностью 70 минут. За это время иностранцам расскажут о миграционном и трудовом законодательстве страны, об аспектах поведения в России: не свистеть женщинам и мужчинам, не осуждать прохожих на родном языке, не обращаться к посторонним «брат» и «сестра», не совершать религиозные обряды на улице, не проводить ритуалы публично, в том числе не резать баранов.

Авторы также подчеркивают важность знания русского языка. ФАДН планирует, что реализацией курса займутся региональные органы власти.

Отдельно мигрантам расскажут о последствиях нарушения российских законов и будет представлена информация о роли СССР в истории развития республик Средней Азии, пишет RT со ссылкой на «Ъ».

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