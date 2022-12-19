Не справился с управлением: грузовик сбил насмерть 39-летнюю женщину в Адыгее
Происшествия
19.12.2022 16:00
Авария произошла около 21:40 на 79 км трассы Майкоп — Усть-Лабинск в Красногвардейском районе Адыгеи.
По предварительным данным, 40-летний водитель грузовика не справился с управлением и наехал на женщину-пешехода. В результате аварии 39-летняя местная жительница от полученных травм погибла на месте ДТП.
По данному факту в полиции проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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