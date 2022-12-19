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Иномарка насмерть сбила пешехода на переходе в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-nasmert-sbila-peshehoda-na-perehode-v-krasnodare
Иномарка насмерть сбила пешехода на переходе в Краснодаре
Кадр из видео t.me/tipichkras

Смертельное ДТП произошло 19 декабря в 9:40 на улице Дорожной.

По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Lexus ехал по улице Дорожной со стороны Сталинградской в сторону улицы Краеведа Соловьева. На перекрестке он сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате ДТП пешеход скончался на месте. Его личность устанавливается. По факту аварии проводится доследственная проверка.

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