Иномарка насмерть сбила пешехода на переходе в Краснодаре
Происшествия
19.12.2022 14:48
Смертельное ДТП произошло 19 декабря в 9:40 на улице Дорожной.
По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Lexus ехал по улице Дорожной со стороны Сталинградской в сторону улицы Краеведа Соловьева. На перекрестке он сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
В результате ДТП пешеход скончался на месте. Его личность устанавливается. По факту аварии проводится доследственная проверка.
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